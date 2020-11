Gagnez votre séjour au domaine "Les Ormes" en Bretagne

Du 16 au 20 novembre, France Bleu Cotentin et Les Ormes vous invitent pour un séjour de 2 jours dans un parc touristique de 200 hectares entre St Malo et le Mont St Michel. Piscines, aires de jeux et de nombreuses activités sont à votre disposition gratuitement sur le domaine.

Situé à Dol-de-Bretagne, le Domaine "Les Ormes" est une vaste propriété qui propose des hébergements variés et une grande diversité d'activités et d’animations pour petits et grands.

Visitez le domaine : Les Ormes

Lors de votre séjour en Bretagne vous serez logés 2 nuits dans un studio pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) de la résidence hôtelière du domaine.

Cuisine équipée, TV, wifi, ligne de lit et de toilette inclus…tout est prévu pour passer un moment de détente en famille.

Vous bénéficiez d’un accès libre aux piscines et aux aires de jeux du domaine, profiterez du club enfants et de spectacles gratuits.

Pour tenter de gagner ce séjour au domaine Les Ormes, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à midi sur France Bleu Cotentin du 16 au 20 novembre.

Bonne chance à tous !

A NOTER : Ce séjour est valable jusqu'au 03/11/2021, hors Juillet et Aout.