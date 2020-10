Gagnez votre séjour au Futuroscope dans le Grand Duel sur France Bleu Armorique !

Cette semaine gagnez lors de la grande finale du vendredi : votre séjour au Parc Futuroscope à Poitiers (86).

La dotation comprend : un séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès à Aquaféerie La Forge aux Étoiles (le spectacle nocturne), 1 nuit à l’hôtel du Futuroscope 1 étoile en chambre quadruple, les petits déjeuners.

Au Futuroscope, vous succomberez à une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendrez astronaute ! Vous volerez les pieds dans le vide avec l’Extraordinaire Voyage et vous serez complétement bêtes et fiers de l’être avec les Lapins Crétins. Vous danserez même la tête en bas avec des robots. À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter. Jusqu’au soir, vous vivrez des moments inoubliables et spectaculaires. L’aventure continuera encore et encore avec 40 attractions et chacun aura sa préférée. Futuroscope, toutes les forces d’attraction.

Inscription jusqu'à jeudi inclu au 02 99 67 35 35.

Bonne chance à tous !

Lien vers le site internet : https://www\.futuroscope\.com/fr/