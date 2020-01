Du 27 au 31 janvier, c’est une semaine pour 4 personnes dans le Rhône, que l’équipe d’Embarquement immédiat et Gîtes de France vous propose de gagner.

Gagnez votre séjour dans le Rhône et plus précisément dans un village médiéval.

- -

Vous séjournerez à La maison du Chat Perché où un panier gourmand vous attendra.

Au cœur de Ternand, village médiéval du Beaujolais des Pierres Dorées, un lieu magique pour vous ressourcer ! Ce superbe gîte est situé dans une maison de caractère (datant de 1650), entièrement restaurée, mitoyenne à une galerie de peinture.

Vous pénétrez par un portail en bois et découvrez la vaste terrasse paysagère, couverte, offrant une vue magnifique sur la vallée et en face : le village d'Oingt, un des plus beaux de France.



A coup sûr, vous serez charmés puis vous découvrez l'intérieur chaleureux de caractère : tomettes, poutres apparentes, murs en pierres, tableaux et nombreux objets de collection.