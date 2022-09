Gagnez votre séjour dans un Hôtel Gastronomique au cœur de la Bourgogne ...

L’Abbaye de la Bussière est une ancienne Abbaye cistercienne fondée en 1131 dans la vallée de l’Ouche entre Dijon et Beaune , aujourd’hui un hôtel Relais & Châteaux comprenant 20 chambres et suites .

Un magnifique parc de 7 hectares et son lac laissent place à la rêverie et aux douces balades ….

La terrasse avec vue sur le parc permet également d’y prendre un des somptueux brunchs du dimanche et de profiter du calme des lieues .

Le Restaurant ....

Le restaurant le 1131 est étoilé au guide Michelin depuis 2007.

Le restaurant Le 1131 vous reçoit entre voutes en croisées d’ogives, arcades et colonnes, le tout illuminé par le jeu des rais de soleil à travers les vitraux en hauteur.

Le Chef de Cuisine est François Pelletier qui a 20 ans d'expérience dans de bels établissements étoilés tel l'Espadon à l'hôtel Ritz à Paris, La Présidence de la République, Guy Savoy, Le Floris en Suisse. Il orchestre les 2 restaurants de l'Abbaye : le 1131 un restaurant Gastronomique étoilé Michelin, et le Bistrot des Moines installé dans l’ancienne cuisine des moines, gourmand et convivial ….

Enfant du pays, François Pelletier aime passionnément le terroir bourguignon dont il connaît villages et paysages, marchés et producteurs. De ces balades et rencontres, il rapporte des goûts et des saveurs à travers des produits d’une grande qualité et de saison ….

Ses assiettes parfaitement dressées rivalisent de finesse et de saveurs….

Les chambres …

Les chambres et suite de l’Abbaye de la Bussière portent toutes le nom d’une abbaye principalement de Bourgogne .

Le petit déjeuner …

Il vous sera servi en salle, chambre, ou sur la terrasse pour un moment encore privilégié .

Le buffet se compose de produits frais (fruits de saison, jus de fruits pressés, laitages) soigneusement sélectionnés, de produits locaux et faits maison (fromages, confitures) de grande qualité.

