Gagnez votre séjour de rêve au « Domaine des Prés Verts » à Jouey en Côte d’Or

A partir du lundi 1ier février, jouer à l’ « Icauna Park », tous les jours de 11h00 à 12h00 sur France Bleu Auxerre et gagnez votre séjour en amoureux.

le Domaine des Prés Verts © Radio France -

A gagner un séjour pour 2 avec petit déjeuner dans « La grande cabane perchée », et une journée en 2CH avec pique- nique gourmand.

Le Domaine des Prés Verts © Radio France -

« Le Domaine des Prés verts » est un hôtel spa qui se trouve à quelques kilomètres d’Arnay le Duc. Un superbe domaine dans un cadre magnifique, en pleine nature.

Le Domaine des Prés Verts © Radio France -

Des hébergement écologiques et atypiques où règne une ambiance intime et chaleureuse, un juste équilibre entre luxe et décontraction … les ingrédients parfaits pour un séjour en amoureux.

Pour en savoir plus rendez vous sur leur site internet