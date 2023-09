Gagnez votre séjour découverte à l'Hôtel Atalante-Relais Thalasso de l'Ile de Ré, à l'occasion du Grand Pavois

L’édition 2023 du Grand Pavois de La Rochelle se déroule du mercredi 20 au lundi 25 septembre 2023 au Port des Minimes de La Rochelle. À cette occasion, France Bleu s'associe à ce salon nautique international pour vous offrir un magnifique séjour découverte à l' Hôtel Atalante - Relais Thalasso de l'Ile de Ré .

Pour 2 personnes et pour 2 nuits dans une chambre confort en demi-pension, vous profiterez de votre forfait bulle avec 6 soins individuels de thalassothérapie. Durant votre séjour, vous aurez également accès à l'espace hydromarin de l'hôtel : piscine intérieure et extérieur chauffées + hammam + parcours douche sensorielle + salle de fitness.

Pour participer à ce jeu et tenter de rempoter votre séjour Thalasso sur l'Ile de Ré, répondez aux 5 questions ci-dessous concernant le Grand Pavois de La Rochelle :

Le Grand Pavois 2023

Rendez-vous économique incontournable et salon référence de tous les passionnés de nautisme, le Grand Pavois accueille près de 800 marques, 750 bateaux dont 300 à flot et attend 85 000 visiteurs en six jours du 20 au 25 septembre au Port des Minimes de La Rochelle.

De nombreuses animations durant ce salon qui accueille cette année l'Afrique du Sud comme pays invité d'honneur. 12 espaces thématiques attendent les visiteurs (plaisance, pêche, sports de glisse, bateaux traditionnels, tourisme, navigation durable…)