Gagnez votre séjour en Baie de Somme à l'occasion du Festival de l'Oiseau avec avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

ⓘ Publicité

A gagner du dimanche 23 au dimanche 30 avril 2023 votre séjour découverte en Baie de Somme pour deux personnes à l'occasion du festival de l'oiseau.

32eme édition pour le Festival de l'Oiseau et de la Nature

S’il est un évènement incontournable en Baie de Somme, c’est bien le Festival de l’Oiseau et de la Nature. Chaque année au printemps, période la plus propice pour observer les oiseaux, le Festival propose jusqu'au 30 avril une immersion en pleine nature pour toute la famille.

Découvrez la programmation des expos, projections cinéma ou encore des balades proposées dans le cadre du festival en découvrant le site du Festival de l'Oiseau .

Teaser du 32ème Festival de l'Oiseau et de la Nature (2023)

Gagnez un magnifique séjour en Baie de Somme

A l'occasion du festival, nous vous offrons cette semaine votre séjour pour deux personnes en Baie de Somme comprenant :

2 nuits + petits-déjeuners au Mercure Hôtel de France d’Abbeville

- 2 billets pour le petit train de la baie de Somme

- 2 entrées pour le parc ornithologique du Marquenterre

Hôtel Mercure Abbeville

A gagner du dimanche 23 au dimanche 30 avril 2023 votre séjour découverte en Baie de Somme pour deux personnes à l'occasion du festival de l'oiseau.