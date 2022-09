Gagnez votre séjour en cabane tyrolienne au domaine "Les Ormes" avec le Chrono Quiz !

Situé à Dol-de-Bretagne, entre St Malo et le Mont St Michel, le Domaine "Les Ormes" est une vaste propriété de 200 hectares qui propose des hébergements variés et une grande diversité d'activités et d’animations pour petits et grands.

Lors de votre escapade en Bretagne, une vraie aventure insolite, ça vous tente ? Nous vous proposons une nuit dans une cabane perchée alors, il vous faudra un peu d'esprit d'aventure !

Accessibles par un parcours dans les arbres, mêlant ponts de singe, tyroliennes, filets et échelles, les cabanes tyroliennes sont faites pour vous si vous aimez prendre de la hauteur...

Au petit matin, hissez le panier du petit-déjeuner en hauteur jusqu’à votre terrasse - Le domaine des Ormes

Avant de vous lancer, bien sûr, un moniteur vous dispense un petit entrainement sur un parcours à hauteur intermédiaire pour que vous soyez ensuite autonomes pour monter et descendre de votre cabane quand bon vous semble.

Vous bénéficiez aussi d’un accès libre aux piscines et aux aires de jeux du domaine.

Pour tenter de gagner ce séjour, jouez en direct au Chrono Quiz de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin. Bonne chance à tous !

Modalités : Une nuit pour 2 personnes en cabane avec le domaine des Ormes à Dol de Bretagne - Valable 1 an