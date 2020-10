Du 26 au 30 octobre, c’est un week-end pour 2 personnes en chambre d'hôtes que l’équipe d’Embarquement immédiat et Gîtes de France vous proposent de gagner.

Gagnez un séjour en chambre d’hôte dans l’Allier et visitez l’atelier de céramique du propriétaire

Vous séjournerez, pour 2 nuits, à "La Pommerie", idéalement située près de Vichy.

La chambre d'hôtes de la Pommerie, invite à la sérénité avec sa décoration à la fois raffinée et épurée, mise en scène avec le talent de Sabine et les œuvres de Jean-Pierre, artiste peintre et céramiste.

Ce dernier partagera d’ailleurs avec vous sa passion pour la céramique en ouvrant les portes de son atelier.

Découvrez l'atelier de Jean-Pierre - DR : Gîtes de France

La chambre aménagée dans l'ancienne grange, bénéficie d'une terrasse couverte et d'un confortable salon d'été, réservé aux hôtes, donnant sur le magnifique jardin et bassin agrémenté de nénuphars, pont japonais, un hommage à Monet…

La terrasse couverte - Gîtes de France

Les petits déjeuners sont servis dans l'élégant séjour de la maison des propriétaires et sont particulièrement soignés, composés de produits bio de la région.