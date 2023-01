Gagnez votre séjour en famille avec Bol d'air dans le Bouchon en Or !

Un séjour dans une cabane située dans les arbres, ça vous tente ? C'est ce que vous pouvez gagner en jouant au Bouchon en Or, chaque jour entre 11 heures et midi, sur France Bleu Champagne-Ardenne !

Un lieu atypique

Grâce à notre partenaire Bol d'air , un joli cadeau attend nos auditeurs : un séjour en famille !

Le séjour en famille vous propose une nuit pour 4 personnes, dans une cabane insolite nichée au cœur de l'Escargot Géant, avec terrasse privative et vue sur la forêt. Des prestations hôtelières (lits faits et serviettes de bain) sont bien évidemment fournies, et le petit déjeuner, inclus !

Mais pas que ! Le séjour en famille comprend également 4 entrées au Bois des Lutins, espace de partage en famille dans lequel enfants et adultes évoluent de cabanes en cabanes perchées dans les arbres ainsi que dans un univers incroyable de filets passerelle, de trampolines et de jeux divers !

Le Bois des Lutins - ©Michel Laurent

Un séjour en famille avec Bol d'air, c'est l'assurance de vivre, en famille, une expérience inédite absolument sensationnelle !

Dans un cadre verdoyant et reposant, vous pourrez profiter, en famille, des activités proposées avant d'aller vous reposer dans une des cabanes perchées dans les arbres.

Repartez avec votre séjour en famille !

Pour tenter de gagner ce chouette séjour en famille pour 4, composez sans attendre le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), jouez au Bouchon en Or et, si ledit Bouchon saute, répondez à la question posée !

Bonne chance à tous !