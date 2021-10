Gagnez votre séjour en résidence Pierre&Vacances afin de découvrir Juno Beach !

France Bleu Cotentin vous propose un séjour familial et culturel à Courseulles-sur-mer, sur les traces du débarquement canadien.

Profitez d'une parenthèse calvadosienne dans la résidence "Le Chant des Oiseaux" - Pierre&Vacances

Tout d'abord, vous poserez vos valises à la résidence Pierre&Vacances "Le Chant des Oiseaux". Vous y aimerez la plage toute proche, les maisons et appartements chaleureux au calme mais aussi la piscine intérieure chauffée et le solarium. Pour les enfants, des espaces de jeux et des animations pour tous les âges sont disponibles.

Les maisons et appartements vous garantiront un séjour agréable, à deux pas de la plage. - Pierre&Vacances

Vous pourrez ensuite déjeuner à la Maison Bleue, longère en colombage face aux bassins d'ostréicultures de Courseulles-sur-Mer, qui vous proposera une cuisine familiale et passionnée. Elaborées dans la simplicité et la convivialité, vous vous régalerez avec des recettes qui ont du cœur et du goût.

La terrasse du restaurant la Maison Bleue - Mathilde Lelandais

Enfin, visitez le Centre Juno Beach pour une expérience normande à vivre en famille avec le D-Day raconté aux enfants. Ce lieu de mémoire et centre culturel, fondé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, présente l’effort de guerre civil et militaire de toute la population au Canada et sur les différents fronts durant la Seconde Guerre mondiale.

Le D-Day raconté aux enfants, une expérience familiale pour mieux comprendre le débarquement - Mathilde Lelandais

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Validité et informations pratiques :