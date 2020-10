Gagnez votre séjour et fêter Halloween ou noël au Parc Astérix

Des défis pour petits et grands, de l’aventure, des attractions pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de visiteurs.

42 attractions vous attendent dont 22 attractions familiales, 7 attractions à sensations et 13 attractions pour les petits gaulois. Les aires de jeux sont également ouvertes.

Vous séjournerez à l’Hôtel Les 3 hiboux, La cité suspendue, Les quais de Lutèce ou dans un des hôtels partenaires du parc Astérix, selon la disponibilité des hôtels.

Le séjour inclus le petit déjeuner et le dîner pour 4 personnes, les frais de dossiers et les frais de parking de l’hôtel.

Le séjour est à prendre avant le 1er janvier 2022 ce qui vous laisse la possibilité de découvrir le parc lors d’Halloween ou noël pour un séjour, à coup sûr, inoubliable.

Peur sur le parc

Vous allez aimer avoir peur ! Jusqu’au 1er novembre, venez vivre des expériences diaboliques avec des attractions métamorphosées, des rencontres effrayantes et 4 maisons hantées...

Pour garantir à tous la plus belle expérience, les zones de peur sont délimitées partout sur le Parc, grâce à des feux de signalisation pour informer du degré de frayeur : Petit frisson pour les plus petits, Frayeur modérée pour toute la famille et Grosse terreur pour les plus téméraires.

Peur sur le parc - DR : Parc Astérix

Les plus petits pourront par exemple arpenter un parcours aux allures de jardin vivant dans La Forêt d’Idéfix. Tout un monde végétal sera mis à l’honneur à travers des créatures plus vraies que nature !

Pour les amateurs de sensations fortes, il y a les Maisons hantées dont notamment “Les catacombes”. Elle s’adresse aux visiteurs les plus téméraires tentés par une expédition effroyable dans la partie la plus sombre des catacombes.

Peur sur le Parc - DR : Parc Astérix

Guidés par un fossoyeur jusqu’à une entrée secrète en plein cœur d’un cimetière, ils pénètrent dans la maison hantée par un grand caveau situé dans les tunnels souterrains. Très vite, ils comprennent qu’ils sont piégés...

Éboulement, fosse commune, tunnel, cadavres, rien ne sera épargné aux courageux visiteurs d’un jour à la recherche d’une sortie...

Peur sur le Parc - DR : Parc Astérix

Ne louper pas également “Le spectacle Magna Maléficus”. Ensorceleur de père en fils, les pouvoirs hypnotiques de Magna Maleficus ensorcèlent les visiteurs. Sortilèges ou malédiction ?

Attention le spectacle est interdit au moins de 10 ans. Un spectacle sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et des mesures misent en place

Noël au Parc

Découvrez le village de la glisse avec patinoires et pistes de luges à grand renfort de menhirs de Noël scintillants, d’animations loufoques et de musique…

Attractions familiales, marché de Noël, chants de Noël gaulois, illumination du Parc, venez fêtez noël comme le faisaient les gaulois en l’an 50 avant JC !!!

Du grand spectacle vous attend !