Gagnez votre séjour et passez un Halloween inoubliable au Parc Astérix

Du 3 octobre au 1er novembre, “Peur sur le Parc", revient au Parc Astérix et vous allez aimer avoir peur

Venez vivre des expériences diaboliques avec des attractions métamorphosées, des rencontres effrayantes et 4 maisons hantées.

Peur sur le Parc - Parc Astérix

Petits Frissons, Frayeur Modérée ou Grosse terreur, il y en a pour toute la famille !

Vous séjournerez à l’Hôtel Les 3 hiboux, La cité suspendue, Les quais de Lutèce ou dans un des hôtels partenaires du parc Astérix, selon la disponibilité des hôtels.

Le séjour inclus le petit déjeuner et le dîner pour 4 personnes, les frais de dossiers et les frais de parking de l’hôtel.

3 niveaux de frayeur

Pour garantir à tous la plus belle expérience, les zones de peur sont délimitées partout sur le Parc, grâce à des feux de signalisation pour informer du degré de frayeur : Petit frisson pour les plus petits, Frayeur modérée pour toute la famille et Grosse terreur pour les plus téméraires.

Peur sur le Parc - Parc Astérix

Les plus petits pourront arpenter un parcours aux allures de jardin vivant dans La Forêt d’Idéfix. Tout un monde végétal sera mis à l’honneur à travers des créatures plus vraies que nature !

Le Chemin des Sorciers : sous les effets d’un horrible sortilège, la Nationale 7 délire et emmène les visiteurs à bord de ses vieux tacots pour une promenade semée d’embûches, de sorciers et de citrouilles.

Les Chaudrons Infernaux... bouillonnent ! Attention, vous n’êtes pas seuls ! Des spectres tourbillonnent avec vous dans les ténèbres...

Le Picte attend nos petits gaulois au Village des Irréductibles pour un conte animé avec différentes surprises.

Les Maisons Hantées

Les catacombes Dernière maison hantée du parc, elle s’adresse aux visiteurs les plus téméraires tentés par une expédition effroyable dans la partie la plus sombre des catacombes. Guidés par un fossoyeur jusqu’à une entrée secrète en plein cœur d’un cimetière, ils pénètrent dans la maison hantée par un grand caveau situé dans les tunnels souterrains. Très vite, ils comprennent qu’ils sont piégés... Éboulement, fosse commune, tunnel, cadavres, rien ne sera épargné aux courageux visiteurs d’un jour à la recherche d’une sortie...

Peur sur le Parc - Parc Astérix

La Maison de la Peur Pour les amateurs de sensations fortes... Ici, les visiteurs sont hypnotisés par le Dr Cérébrus. Psychiatre et Alchimiste à ses heures, qui les entraîne dans un parcours initiatique jonché de vampires, morts-vivants et autres monstres pour affronter leurs pires cauchemars !

La Colère d’Anubis Au musée du Havre, l’inventaire d’une collection d’Égypte antique a libéré des esprits contrariés. Si on les provoque, nul ne sait comment ils vont se manifester. Un lieu où il est préférable de rester sur ses gardes…

Mission Perdue Les visiteurs vont partir pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l’équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3ème type garantie. Expérience en 3D.

Peur sur le Parc - Parc Astérix

Le spectacle Magna Maléficus Ensorceleur de père en fils, les pouvoirs hypnotiques de Magna Maleficus ensorcèlent les visiteurs. Sortilèges ou malédiction ? Un spectacle sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et des mesures misent en place

Des mesures sanitaires maintenues

Le Parc Astérix conforte sa nouvelle organisation et maintient les mesures sanitaires exceptionnelles, mises en place pendant l’été, pour garantir la sécurité des visiteurs et des salariés.

La capacité d’accueil des Maisons Hantées est régulée. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans sur l’ensemble du Parc et des hôtels.

Les mesures de nettoyage sont intensifiées, afin de garantir le bon respect des normes de propreté et de sécurité sanitaire. Des points de gel hydroalcoolique sont disponibles un peu partout sur l’ensemble du Parc et dans les hôtels. La désinfection des mains est notamment obligatoire à l’entrée de chaque attraction et des maisons hantées.

Dans les files d’attente des attractions, une distanciation sociale est appliquée par groupe de personnes (amis, famille, venus ensemble sur le Parc). Un marquage au sol a été mis en place pour respecter ces distances.