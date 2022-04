Gagnez votre séjour familial au Futuroscope à Poitiers

Jouez au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord pour profiter d'un séjour sensationnel au Futuroscope à Poitiers, avec hôtel et entrées pour le parc et le spectacle nocturne pour 4 personnes !

Le Futuroscope vous accueille dans son univers futuriste, scientifique et ludique depuis déjà 1987, avec des attractions à sensations, comme "Danse avec les robots", mais aussi des expériences immersives avec "La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins" ou des films qui vous feront rêver sur le métier d'astronaute et la vie de Thomas Pesquet ... Vous pourrez même partir sur Mars avec le premier roller coaster du parc, vivre le tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, ou découvrir la nouveauté 2022 : l'attraction "Chasseurs de Tornades" !

France Bleu Périgord vous offre un séjour unique et inoubliable : deux jours consécutifs à la découverte du parc du Futuroscope, l'accès au spectacle nocturne "La clé des songes", la nuit en chambre quadruple pour deux adultes et deux enfants (entre 5 et 12 ans) à l'hôtel du Futuroscope avec les petits-déjeuners. Un magnifique cadeau, une merveilleuse expérience d'une valeur de 440€ !

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, rendez-vous chaque jour, du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022. A vous de répondre à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donnera la possibilité de doubler vos points et de gagner le cadeau du jour...

Si vous totalisez 1 point ou plus dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. et vous aurez votre chance pour gagner le superbe cadeau de cette semaine !

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer, et bonne chance !