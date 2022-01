Gagnez votre séjour "love" aux Secrets de la Fuie à l'occasion du "Joyeux Lundi" de France Bleu Poitou

Pas de "Blue Monday" à France Bleu Poitou mais un "Joyeux Lundi" en ce 17 janvier. Musique dynamique et entraînante et de beaux cadeaux, dont un séjour "love" aux Secrets de la Fuie, pour vous tout au long de la journée du lundi 17 janvier.

Gagnez votre séjour "love" aux Secrets de la Fuie

Les secrets de la Fuie, c’est une superbe tour sensuelle. La chambre des secrets annonce fièrement son nom et ses couleurs. Elle vous promet une aventure unique. A Vendoeuvre du Poitou, venez vivre un voyage inoubliable et découvrir tous les secrets de cette tour dédiée à vos amours. Nous vous l'avons réservé à l'occasion du "Joyeux Lundi" de France Bleu Poitou, la journée la plus heureuse de l'année !

Les Secrets de la Fuie vous emmèneront dans une ambiance de charme, dans laquelle vous passerez un moment plein de plaisirs, de sensualité et de romantisme. Champagne, repas du soir avec foie gras, viande et dessert, sauna, hammam, pétales de rose, une nuit pour 2, le petit déjeuner du lendemain et... chut, c'est une surprise !