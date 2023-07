Gagnez votre séjour pour 2 personnes à l'Hôtel Novotel Lille Aéroport à l'occasion de "L'été dans les étoiles"

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 23 au dimanche 30 juillet 2023 un séjour pour deux personnes comprenant une nuit et le petit-déjeuner à l'hôtel Novotel Lille Aéroport avec Hello Lille

ⓘ Publicité

Profitez du confort de l'hôtel Novotel Lille Aéroport

Novotel Lille aeroport - ABACAPRESS/FRANCE DUBOIS

Pour cette 4ème édition, 44 hôtels étoilés de Lille et de sa Métropole proposent aux habitants de la région Hauts-de-France uniquement de découvrir leurs établissements à prix préférentiels !

Réservez à des tarifs exceptionnels des séjours en chambre double , petit-déjeuner inclus, entre le 1er juillet et le 31 août 2023.

Une formidable opportunité de découvrir notre capitale des Flandres et sa métropole en y séjournant à prix doux !

Le plaisir de flâner dans ses rues chargées d'histoire(s), de visiter ses richesses architecturales…

Le bonheur d'apprécier sa diversité culturelle, ses trésors gastronomiques, ses terrasses rafraichissantes...

L'occasion de profiter de ses commerces accueillants...

Une opération HELLO LILLE en partenariat avec France Bleu Nord

Avec LE CLUB DES AUDITEURS, gagnez votre séjour à l'hôtel Novotel Lille Aéroport pour 2 personnes avec la nuit et le petit-déjeuner.

Spacieuse, au design contemporain et parfaitement modulable, la chambre Novotel est un véritable espace à vivre et s'adapte à toutes les exigences. Optez pour le confort et l'espace. Dotée d'équipements fonctionnels : climatisation individuelle, wifi gratuit, minibar, télévision écran plat par satellitte. Elle peut accueillir jusqu'à 2 adultes et 2 enfants gratuitement jusque 16 ans.

Attention, il vous faudra en profiter avant le 31 aout!

Pour tenter de gagner, participer à notre tirage au sort: