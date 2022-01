Gagnez votre séjour pour deux aux "Coutâs" à Mailly la Ville

Situées au cœur du département de l’Yonne, en Bourgogne, Les Coûtas sont à la croisée du Canal du Nivernais, de la Cure et de l’Yonne.

Elle profite des richesses fournies par ce carrefour de plusieurs territoires : l’Avallonnais et sa nature incomparable aux portes du Morvan, le Pays du Chablisien et ses vignobles réputés, l’Auxerrois et son patrimoine à découvrir, le Pays de Puisaye-Forterre et ses traditions omniprésentes, le Canal du Nivernais et sa verdure luxuriante

Les chambres d’hôtes se trouvent dans un bâtiment datant du 17ième siècle. Une cuisine aménagée est à la disposition des hôtes pour préparer leurs repas.

Vous aurez le choix entre a chambre du Père Leleu, la chambre des Fées et la chambre du Cuivré des Marais.