Gagnez votre séjour pour deux personnes à la station de ski les Saisies!!

Les Saisies, Hauteluce, France

France Bleu Champagne Ardenne vous enmenne à 1650 mètre d'altitude, dans la station de ski les Saisies en Haute Savoie.

Les Saisies © Getty - Jarry Tripelon

Station-village conviviale, la station Les Saisies a su préserver son âme et ses hameaux à l'architecture authentique. Située dans la vallée du Beaufortain, territoire riche d'un savoir-faire unique. Parmi les produits locaux, le beaufort fromage incontournable de montagne est une belle invitation à découvrir le territoire des Alpes.

Gagnez votre séjour pour deux aux Saisies © Getty - Aurélie & Mogan David de Lossy

Pour les amoureux du skis:

Entre Beaufortain, Val d'Arly et Mont-Blanc découvrez un domaine skiable d'exception. 192 km de pistes reliant les stations villages des Saisies, Hauteluce, Bisanne 1500, Crest Voland Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, Praz sur Arly et Flumet. Du ski balade au freeride, du débutant au skieur confirmé, entre immenses alpages et forêts de sapins... un domaine accessible à tous, facile, varié, authentique... le tout dans des paysages magnifiques et avec un enneigement remarquable.

