Gagnez votre séjour pour profiter de Rulantica, le nouvel univers aquatique d'Europa Park

Le nouvel univers d'Europa Park va ouvrir ses portes le 28 novembre prochain. Et déjà nous vous offrons un séjour pour profiter de Rulantica !

Europa Park, classé plusieurs fois meilleur parc de loisirs du monde aux Golden Ticket Awards, inaugure un tout nouvel univers autour de l'eau. Rulantica ouvre ses portes ce 28 novembre 2019.

Un subtil cocktail de style scandinave, de paysages nordiques, de conceptions créatives et de scénarios mystiques génère une atmosphère unique et époustouflante au sein de l’univers aquatique Rulantica. Un total de 25 attractions, dont 17 toboggans pour petits et grands, promettent du fun aquatique à l’état pur pour tout un chacun. Au sein de l’espace indoor de 32 600 m² ainsi que dans l’espace outdoor attenant, les amateurs de baignade pourront profiter toute l’année de neufs merveilleux espaces thématiques.

France Bleu Alsace vous offre votre premier séjour à Rulantica

Dans la semaine du 21 au 25 octobre, écoutez-nous et jouez au Grand Défi avec Lionel Bertrand. Entre 6h et 9h, il vous pose une question, appelez le 0388251515. Si vous êtes sélectionné, vous participerez au grand tirage final du vendredi pour remporter ce séjour exceptionnel pour profiter avec toute votre famille des joies de Rulantica.

Votre cadeau comprend : un séjour d'une nuit dans un des hôtels 4 étoiles du parc avec les petits-déjeuners, les entrées pour deux jours dans l'univers Rulantica, le tout pour 4 personnes. Un séjour valable durant un an à réception du cadeau.