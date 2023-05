Gagnez votre séjour Prime au Domaine des Fées, Maison d'hôtes de charme Spa & bien-être, à Pretin (39)

Une âme et une atmosphère pour un Vache de séjour !

Le Domaine des Fées vous accueille dans un théâtre grandeur nature, au bord de l'eau.

Les Fées ont réellement pris possession des lieux, au pied des monts du Jura et au bord d’une petite rivière appelée... "La Vache" !

Le Domaine des Fées, c'est le décor d'une ferme du XVIIIème siècle et de ses valeurs dans le confort d'aujourd'hui, blottie dans un paysage comme le Jura en a le secret, conjugué à l'accueil et à la gastronomie.

Un parc zen dans un cadre idyllique qui font la féérie de votre séjour bien-être et cocooning pour vous relaxer ...

Quatre chambres et une suite à thème ainsi qu'un gîte vous attendent dans cette ferme Comtoise entièrement restaurée dans l'esprit d’époque autour de la pierre apparente.

Les chambres d’hôtes, la suite et le gîte vous proposent une climatisation et le WiFi très haut débit dans toutes les pièces.

Des lits pour bébé peuvent être prêtés sur simple demande ainsi qu’un parc, une chaise haute et des jouets.

Tous les matins une Fée remarquable vous accueillera dans le salon du petit-déjeuner pour vous servir les produits du terroir !

Les petits déjeuners, tout en saveurs d'ici !

le Domaine des Fées : un art de vivre dans un décor idéal

Pour vos séjours, Isabelle saura vous indiquer les meilleurs plans. Elle saura évidemment aussi vous conseiller une balade – et pourquoi pas sur le circuit de grande randonnée qui passe devant la ferme – ou, selon la saison, vous mettre à disposition luges, table de ping-pong, ou boules de pétanque.

Des parties de pêche en rivière, des balades équestres, VTT, vol en montgolfière, avion, parapente, différents massages bien-être ou soins réflexologie sont aussi possibles sur place ou dans les proches alentours.

Tous les équipements du bien-être majuscule

La détente est aussi assurée sur le chemin du bien-être du Domaine des Fées :

Kneippwalk, sauna, hammam aux arômes d’eucalyptus, Jacuzzi© à 35°C équipé de chromothérapie, sans oublier douche hydro-massante, baignoire balnéo, et piscine avec nage à contre-courant... avant de vous endormir sous un ciel étoilé, scintillant juste au-dessus de votre lit.

Votre chambre, La Fée Salina, vous attend dans une ambiance de velours ombragé, un lit à baldaquin 180 x 200 cm qui accueille une literie Tempur, saura combler les plus exigeants en matière de sommeil. Un hammam doté d’aromathérapie et de chromothérapie, le tout bercé par une musique zen sous un ciel étoilé vous y attend. La douche à l’Italienne et l’averse écossaise sauront vous revigorer… Vous aurez tout loisir de créer une atmosphère intime et relaxante dans ce havre de bien-être en compagnie de votre bien-aimé(e).

Partez à la rencontre des fées, parcourez le chemin des sculptures : Le Domaine des Fées, c'est tout un monde jalonné de mystères...

