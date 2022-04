Gagnez votre séjour ThermaSalina & Grand Hôtel des Bains, et goûtez au bien-être pluriel dans un décor magique

Cette semaine, "Circuit Bleu - Côté Jeu" vous offre votre Parenthèse Bien-Être : un week-end pour deux personnes, avec 6 soins sur deux après-midis consécutifs, et bien entendu la nuit d’hôtel et les deux petits-déjeuners à l’Hôtel des Bains, pour un week-end de rêve !

Salins-les-Bains : des eaux salées aux nombreuses vertus

Il y a deux cents millions d’années, la région de Salins-les-Bains – au cœur du Jura – était recouverte par la Mer. En s’évaporant, l’eau a déposé une couche de sel gemme très riche en oligo-éléments, peu à peu enfouie sous des couches de sédiments. Le plissement alpin, en creusant des failles dans ces couches successives, a permis à l’eau de s’infiltrer et de circuler dans le sel originel.

Ce sont ces eaux, captées par le puits des Cordeliers à près de 150 mètres de profondeur, dites chlorurées sodiques, c'est-à-dire très concentrées en sel, et riches en oligo-éléments comme le potassium, le magnésium et le calcium qui offrent aujourd'hui tous leurs bienfaits pendant les soins.

Les eaux du puits à Muyre, moins salées que celles utilisées pour les soins, alimentent les bassins de l'espace relaxation.

Des bienfaits thérapeutiques et préventifs d’abord, par l’action physique des sels minéraux qui améliorent par osmose la souplesse articulaire et l’action biochimique de potassium, du magnésium et du calcium sur les arthroses, les séquelles de traumatisme, et les douleurs articulaires en général.

Les eaux de source de Salins-les-Bains sont plus denses en sels minéraux que la mer Morte, et procurent une sensation d'apesanteur que certains Spa à la mode recréent artificiellement. Cette sensation de détente absolue et rare contribue à améliorer le sommeil et à baisser le niveau de stress.

Détente et relaxation : déconnectez à Salins-les-Bains !

ThermaSalina : un lieu unique

Avec ses 2800 m2 de plain-pied, ses bassins aux baies ouvertes sur la nature, ses eaux naturellement salées, l'établissement ThermaSalina vous accueille dans une ambiance lumineuse et douce, propice à la détente.

ThermaSalina : thermes et spa de Salins-les-Bains

Soins thermaux ou esthétiques, soins d'hydrothérapie ou de kinésithérapie, espace relaxation, espace bien-être et cures, bassins, jacuzzi, saunas, hammam, ou encore caldarium, cabines de massages ou hydrobains, ThermaSalina conjugue les eaux aux équipements. Le nouveau thermalisme est né !

Le sauna est un bain de chaleur sèche, d'origine nordique, dont le rituel consiste à verser de l'eau additionnée d'huiles essentielles sur des pierres chaudes. Il se pratique traditionnellement dans une pièce ou une cabane en bois. Les scandinaves ont pour habitude de plonger ensuite dans de l'eau très froide ou de se frotter avec de la neige. La sudation a sur le corps des effets relaxants, purifiants et détoxifiants. Cette alternance du chaud et du froid renforce les défenses immunitaires et l'élasticité de la peau.

Le hammam est un bain de vapeur. Ce rituel ancestral prend sa source dans la Rome Antique. Il est reconnu pour ses bienfaits sur le corps, la peau et l'esprit. Secret de beauté orientale, le hammam a des vertus apaisantes, détoxifiantes, purifiantes et antistress.

Tout comme le hammam, le caldarium (ou calidarium) est inspiré des Thermes Romains, l'étymologie vient du latin "calidus" qui veut dire "chaud". Il désigne la partie des thermes où l'on pouvait prendre des bains chauds. Il était généralement disposé après le frigidarium (bains froids) et le tepidarium (bains tièdes).

Faites-vous plaisir... et vivez un week-end unique

🎁 Gagnez votre week-end Parenthèse Bien-être et nuit d'hôtel 😍🆒

France Bleu Besançon vous offre votre week-end de bien-être pluriel !

Gagnez vos deux "Parenthèses Bien-Être" à ThermaSalina, ainsi que votre nuit et vos petits déjeuners au Grand Hôtel des Bains*** de Salins-les-Bains

Formule composée de 6 soins :

2 Hydrobains + 2 Douches au jet + 1 Application de boue

+ 1 soin du corps au choix :

1 Massage sous rampe d'eau salée réalisé par un kinésithérapeute, ou 1 gommage corporel réalisé par une esthéticienne

L'accès à l'Espace Relaxation est compris dans la formule, vous pourrez ainsi profiter des différents équipements proposés.

Le choix des soins est à spécifier lors de la prise du rendez-vous.

Les soins sont effectués par du personnel diplômé.

1 Place des Alliés, 39110 Salins-les-Bains

Nuitée et petits déjeuner au Grand Hôtel des Bains

Pour couronner cette parenthèse de bien-être, et pour en redoubler l'intensité, vous profiterez de l'ambiance et du décor magique du Grand Hôtel des Bains***, établissement historique et emblématique de Salins-les-Bains.

Le Grand Hôtel des Bains*** dispose de chambres rénovées proposant tout le confort nécessaire pour un séjour reposant et de qualité.

Nos chambres sont climatisées et une connexion sans fil haut débit est disponible dans l’ensemble de l’établissement.

L'une des chambres du Grand Hôtel des Bains*** de Salins-les-Bains