Gagnez votre séjour VIP à L'Étang du Moulin, hôtel**** restaurant*Michelin spa, à Bonnétage (25)

L'Étang du Moulin : toute une histoire

Les années 70 : L'Étang du Moulin n'était encore qu'un rêve dont on ne caressait que les grenouilles...

C’est en 1975 que Maurice – le père de Jacques Barnachon – acquiert les parcelles de ce domaine enchanteur. Son projet flotte dans sa tête à deux hauteurs : celle du rêve – auquel il n’ose encore croire – de créer ici un hôtel-restaurant, et celle du possible immédiat qu’il met d'ailleurs en œuvre aussitôt.

Amoureux de la nature, c'est avec précaution qu’il entreprend dès 1976 la remise en eau des étangs.

Il se lance aussitôt dans un élevage de grenouilles, en alevinant son étang afin de l’ouvrir à la pêche aux carpes, aux gardons et aux tanches.

Fort de la licence IV qu'il a obtenue, Maurice Barnachon dresse une modeste cabane au bord de l’étang qui abrite un bar rustique. Dès 1978, il se lance dans la quête du permis de construire. Quatre ans de démarches lui seront nécessaires pour aboutir à une solution radicale : destruction de la ferme et construction d’un nouveau bâtiment destiné à recevoir un restaurant et un hôtel.

En 1987, Jacques Barnachon s’est converti à l’art culinaire et s'éloignera du jambon-salade-frite de l'époque.

En 1994, Sandrine et Jacques se fixent sur le choix entier de la carte gastronomique, pourtant loin des habitudes des nombreux fidèles.

Les années viendront récompenser leur choix : les distinctions s'enchaînent, et l'Étoile Michelin viendra donner encore un peu plus d'écho à une passion qu'ils partagent désormais aussi avec Céline, qui donne à l'Hôtel by Céline toute la dimension d'un établissement où le bien-être ne se résume pas à l'espace spa.

La famille : le socle de L'Étang du Moulin

L'Étang du Moulin : une aventure de famille, une vie pour l'excellence

Aujourd'hui, L’Étang du Moulin vous accueille soit au Restaurant Gastronomique étoilé 1* au Guide Michelin depuis 18 ans soit au Restaurant Traditionnel le Bistrot.

En Cuisine, le Chef Jacques Barnachon et sa Brigade Blanche; en salle, Sandrine Boissenin, sa sœur avec sa Brigade Noire, sont là pour vous faire découvrir et apprécier leur univers gastronomique, convivial, et lieux d’exceptions.

Dans le prolongement tout naturel de cette belle histoire de famille, c’est Céline Delagrange – fille de Sandrine et donc nièce de Jacques – qui a racheté la partie hôtelière en avril 2022, apportant sa touche personnelle à l’établissement, rebaptisé “Hôtel L’Etang du Moulin By Céline”.

L’établissement est situé à Bonnétage, dans le Doubs (25), en pleine nature au cœur d'un parc privé de 45 hectares, en Pays Horloger, territoire frontalier entre Pontarlier, Montbéliard, Besançon et Neuchâtel.

Le Restaurant Gastronomique 1* Michelin

Jacques Barnachon, chef étoilé de Franche-Comté, fait partie du cercle restreint des grands cuisiniers qui composent pour le plaisir de tous nos sens : une cuisine originale de saison et de terroir, à partir des poissons de rivière et de mer, une carte très personnelle de viandes et de gibiers, et la carte – "la special one" ! – de foie gras en toutes saisons.

Les saveurs conjuguées au terroir et au savoir-faire : c'est l'art de vivre de L'Étang du Moulin, restaurant gastronomique ou bistrot traditionnel .

L'hôtel**** "L'Étang du Moulin By Céline"

Dans ce lieu privilégié pour les amateurs de nature, de calme, de pêche et de randonnées, L’Étang du Moulin By Céline dispose de 19 chambres, réparties en 4 gammes, lumineuses et confortables, pour apprécier en toute quiétude l’authenticité du Haut-Doubs.

L'hôtel, entièrement rénové, réserve des chambres contemporaines de grands conforts avec vue sur la nature.

L’hôtel dispose également d’un ascenseur, d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et d’une chambre pour personne à mobilité réduite tout confort.

La Suite Prestige de l'Étang du Moulin

Sauna – Hammam – Jacuzzi® – Douche à Sensation – Salle de Sport – Salle de Repos

