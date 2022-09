Gagnez votre soirée spectacle au Paradis des Sources ainsi qu'une nuit en Hôtel et Spa 4 étoiles en Alsace ...

Des paillettes plein les yeux et une nuit à l'Hôtel et Spa Les Violettes qui sent bon la douceur de vivre ....

Situé dans le Haut-Rhin, sur la Route des Vins d' Alsace, dans un cadre magique entre Mulhouse et Colmar et à seulement une heure de Strasbourg, le cabaret alsacien Le Paradis des Sources vous enchantera par ses soirées spectacles et et ses repas élaborés par son chef heureux de satisfaire tous ses convives ….

Après un Elsass Cancan endiablé … vous profiterez de la nouvelle Revue LOVE , mélange de grâce et de modernité , interprétée par des artistes de renommée internationale !

LA REVUE 2022-2023 « LOVE »

Marc et Roxane sont deux jeunes gens totalement différents, recherchant chacun à leur manière, leur eldorado.

Lui est un chanteur de rue, extraverti et bohème, rêvant d’un avenir simple et heureux fait de rencontres, de joie, de musique et de liberté.

Elle est une jeune fille de bonne famille, de parents aristocrates et issue de la grande bourgeoisie française. Élève studieuse, bien élevée et très disciplinée, Roxane porte sur ses épaules, le lourd poids des convenances, de la bienséance et du protocole. Une prison dorée de laquelle elle souhaite s’envoler pour elle aussi, plus de liberté.

Deux personnes très différentes, deux univers totalement éloignés mais que le destin va sans cesses rapprocher. Plongez au cœur d’une histoire rocambolesque et partez en voyage à travers des tableaux riches, variés et colorés. Leur voyage vers leur quête de liberté, nos héros arriveront ils à le faire seul, ou ensemble ?

Mais ce n'est pas tout .....

Après cette soirée magique, vous serez hébergés dans un Hôtel et Spa 4 étoiles , Les Violettes à seulement 20 minutes de Colmar pour un séjour d'exception, dans un écrin de verdure, ou vous pourrez aussi profiter d'un moment de détente au Spa des Violettes ...

plus de 1000 m² sont dédiés au bien-être de votre corps et de votre esprit : sauna, hammam, bain à remous, grotte à sel…

Douce nuit …

Somptueusement décorées par thématique, qui vous séduiront par leur charme raffiné et leur élégance. Chaque chambre est unique et raconte une histoire relevant l’âme du lieu, dans un cadre idyllique et reposant. En plein cœur de la forêt alsacienne, nos chambres et suites vous offrent une vue imprenable pour un séjour romantique .

Rien que pour vous dès le lundi 12 septembre en participant à notre grand jeu de 11 heures …

Soirée spectacle au Paradis des Sources avec repas Glamour pour 2 personnes pour la nouvelle revue LOVE

Une nuit à l'Hôtel 4 étoiles Les Violettes avec accès bien être illimité

Petit déjeuner buffet au large choix

Bonne chance à tous !