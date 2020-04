Gagnez votre t-shirt personnalisé spécial "déconfinement"

Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai, France Bleu et Monsieur t-shirt vous offrent le t-shirt personnalisé spécial déconfinement.

Ecoutez France Bleu, chaque matin à 7h20 et tentez votre chance au "plus ou moins": 1 minute pour répondre à 3 questions. Vous avez la moyenne? recevez chez vous le t-shirt produit spécialement pour la fin du confinement. A vous ensuite de choisir le prénom sur le t-shirt.

Monsieur T-shirt: une marque bordelaise

Monsieur t-shirt est une marque bordelaise créée en 2013. Elle propose des collections de t-shirts à messages, drôles et des gammes de cadeaux personnalisées. Plus de 40 personnes travaillent désormais pour la marque qui a l'originalité de transformer tous ses produits dans son atelier de Bordeaux. Plus de 3000 produits sont disponibles le tout sur du textile bio.