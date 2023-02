Gagnez votre tablette avec France Bleu Cotentin !

Tablette tactile Lenovo Tab M10 32 Go : une nouvelle expérience !

La nouvelle génération de tablettes : la Lenovo™ Tab M10 est une tablette nouvelle génération impressionnante tant par son design que par l'expérience multimédia qu'elle vous procurera. Dotée d'un design métallique exceptionnel, celui-ci lui confère un style et une sensation haut de gamme tout en conservant une simplicité moderne. Son écran 10,1" HD et ses 2 haut-parleurs vous assureront des divertissements immersifs.

Graphisme et vitesse au rendez-vous ! - Lenovo

Affichage net et lumineux

Avec la Tab M10 , disposez d'un affichage et d'une navigation de qualité. Avec son écran 10,1" d'un résolution de 1280 x 800 pixels , les films, les vidéos, les photos et les jeux sont vraiment splendides.

Autonomie prolongée

Avec sa batterie longue durée, la Tab M10 de Lenovo vous assure jusqu'à 8 heures d'utilisation ininterrompue . Vous pouvez ainsi l'emporter et l'utiliser toute la journée sans qu'une recharge ne soit nécessaire.

Conception fine et portable

Ultra-fine et légère (8,25 mm d'épaisseur pour 420 g) , la Tab M 10 favorise votre mobilité. Avec son châssis couleur gris métal , cette tablette exceptionnelle peut être utilisée aussi bien pour travailler que pour vous divertir !

Vaste espace de stockage

Avec les 32 Go de stockage interne extensibles via le port micro SD et les 2 Go de mémoire vive , vous avez toute la place nécessaire pour vos fichiers multimédia.

Caméras avant et arrière

Les caméras 5 Mpixels en face avant et 8 Mpixels en face arrière garantissent des visioconférences et prises de vue d'une qualité inco

