Gagnez votre tablette numérique en jouant au Normandie quiz

Cette semaine, jouez au Normandie quiz avec Pascal Vaillant entre 11h et midi sur France Bleu et repartez, si vous réalisez le meilleur score, avec votre tablette numérique SAMSUNG TAB A.

La Galaxy Tab A 8'' est dotée d'un écran d'un écran panoramique. Deux haut-parleurs viennent discrètement se loger dans la tranche inférieure pour une meilleure expérience. Grâce à ses dimensions restreintes et sa légèreté de 347 grammes, la Galaxy Tab A 8'' se tient facilement à une main. 32 Go - Wi-Fi. Un appareil photo principal de 8,0 MP avec autofocus et appareil photo frontal de 2,0 MP. RAM 2 Go. L'Espace enfants donne accès à un environnement ludique sécurisé pour vos enfants. Déjà pré-installé dans votre Galaxy Tab A 8'', il donne vie à un monde virtuel et fun d'apprentissage. Le contrôle parental intégré vous permet de laisser votre enfant profiter de la Galaxy Tab A 8'' tout en gardant l'esprit tranquille.

Au quotidien, pour le meilleur score, la bande dessinée, Le Petit Nicolas, en version normande. Il s'agit de la dix-neuvième version en langue régionale. Quatre Manchois ont travaillé à sa traduction pour une version de "t'cheu nous".

Bonne chance à tous.