Gagnez votre Tahiti Box, le coffret polynésien par excellence !

Le concept “Tahiti Box" est né du souhait d’une jeune polynésienne-américaine de 12 ans, de rendre leurs lettres de noblesses à tous ces artisans, créateurs et producteurs polynésiens. Autant de personnes authentiques et passionnées qui valorisent chaque jour, les ressources de la Polynésie.

Alors pour faire rayonner sa culture dans le monde, elle imagina réunir ces ressources au sein d’une box… et c’est ainsi que « Tahiti Box » s’est matérialisé par la rencontre de son père avec deux polynésiens.

Le credo de "Tahiti Box" est de contribuer au développement économique et artisanal du Pays, tout en faisant rayonner la culture polynésienne à l’international. Tous les produits sélectionnés sont confectionnés avec passion par des producteurs et productrices de Polynésie.

Gagnez votre Tahiti Box - DR

Tahiti-Box, c’est un concentré de la Polynésie française avec les saveurs, les odeurs et l’originalité de Tahiti et ses îles. Plusieurs thématiques sont proposées

• Thématique 1 : Saveurs exotiques. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 50g de gousses de vanille, 1 confiture, 1 mix de fruts secs et 1 blanc sec d’ananas de 37,5cl

• Thématique 2 : Manuia. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 1 rhum de 20cl, 1 paquet de bananes séchées et fumées, 1 assortiment de 3x40gr de rillette – sauce – confiture, 50gr de gousses de vanille et 1 monoï 30ml

• Thématique 3 : Iaorana. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 1 monoï 60ml, 1 baume au monoï, 1 savon artisanal, 1 parfum diffuseur au tiaré et 1 bougie

• Thématique 4 : Maeva. Le lot comprend 1 mini box, 1 carte postale, 1 calendrier, 1 huile de bain 60ml, 1 huile de coco vierge bio 50ml, 1 monoï chic 50ml, 1 coupelle en nacre gravée et 1 baume à lèvres

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.