Gagnez votre télévision avec France Bleu Belfort Montbéliard

Télévision (image non contactuelle)

3,2,1...Top Chrono...

Tous les jours de la semaine entre 11h et 12h tentez votre chance dans notre jeu de culture générale et passez un moment conviviale sur notre antenne.

Un cadeau pour affronter le froid...

Chaque jour la personne avec le plus de points repartira avec une polaire France Bleu Belfort Montbéliard, et pourra profiter pleinement de l'hiver franc-comtois.

Polaire France Bleu Belfort Montbéliard © Radio France - Alexandre.L

Un cadeau pour des moments cocooning...

En plus de la polaire le/la gagnant/e du jour s'inscrit pour le tirage du vendredi et pourra tenter de remporter sa nouvelle télévision. De la marque Polaroïd, 32 pouces / 80cm, avec les applications Wifi, Screencast, Netflix et YouTube intégrées.

Télévision

Un numéro de téléphone à retenir pour participer : 03.84.22.82.82. Bonne chance ! :-)