Gagnez votre ticket pour la plus grande cordée au monde

Samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet, la plus grande cordée au monde s'installera entre l’Aiguille du Midi (3842m) et la Pointe Helbronner (3642m) en Italie. Vous souhaitez participer à cet événement exceptionnel ? Alors tentez votre chance, inscrivez-vous pour le tirage au sort.