Gagnez votre traversée pour l’Irlande

La Stena Line qui propose des liaisons directes entre la France et l’Irlande vous accueille à bord d’un spacieux et confortable ferry.

Vous embarquez à Cherbourg et accostez à Rosslare. Ce port situé au sud-est de l’Irlande est à 20 minutes de Wexford, 1h20 de Waterford, 1h45 de Kilkenny et 2h15 de Dublin.

Pendant la traversée vous pouvez profiter du restaurant, des boutiques et de projections gratuites de films, ou tout simplement vous installer confortablement face à la mer et admirer le paysage.

Le Stena Horizon vous transporte vers l'Irlande

France Bleu Cotentin et la Stena Line vous offrent ce voyage aller-retour pour 2 personnes, avec votre voiture et une cabine pour arriver frais et dispos sur l’ile.

Notez que cette traversée est valable hors période estivale : juin, juillet, août.

