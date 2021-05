Gagnez votre traversée pour les îles Chausey et le tour de l’archipel en bateau

Toute l’année au départ de Granville, les Vedettes Jolie France transportent les voyageurs vers l’archipel des îles Chausey. Il faut compter entre 45 minutes et 1 heure de traversée en fonction des conditions météo.

La vedette Jolie France vous emmène sur la Grande Ile, petit paradis de 7 km de long et 5 km de large.

Ici pas de voiture, juste la nature.

En faisant le tour de la Grande Ile vous découvrirez le village des Blainvillais, hameau composé de petites maisons blotties les unes contre les autres, la chapelle Notre-Dame construite en 1840, les tours Baudry et Lambert, tours emblématiques de l'île, le Phare qui culmine à 39 mètres au-dessus du niveau de la mer et de très belles plages de sable blanc.

Lors de votre balade pensez aussi à aller voir l'éléphant, le rocher le plus connu de l'île.

Tentez de remporter votre traversée familiale ( 2 adultes et 2 enfants ) à bord de la vedette Jolie France ainsi que tour de l’archipel en bateau en jouant au 50 Chrono de 11 h à midi sur France Bleu Cotentin du 17 au 21 mai. Et au cours de la traversée, peut-être aurez-vous le bonheur d’apercevoir des dauphins ou des phoques.

A noter : Chausey est le plus grand archipel d’Europe composé de 365 îlots à marée basse (365 comme les jours de l’année ). A marée haute ne sont visibles que 52 îlots ( 52 comme le nombre de semaines dans une année).

