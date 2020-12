Gagnez votre vélo pour femme en jouant au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord

Après avoir mis en jeu un vélo pour homme, France Bleu Périgord continue sur sa lancée et n'oublie pas les dames. A l’occasion des festivités de la Ville de Périgueux, jouez au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, et gagnez votre vélo pour femme avec ses équipements !

Pour parcourir les routes du Périgord en toute décontraction et en sécurité, France Bleu Périgord a pensé à tout et vous propose de gagner ce superbe vélo bleu (joli clin d'oeil à votre radio préférée) ainsi qu'un casque et un panier bien pratique pour transporter vos affaires indispensables.

Votre vélo pour femme, son casque et son joli panier : vos alliés pour parcourir les routes et chemins du Périgord en toute sécurité.

Un vélo pour femme est en jeu pour le Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord © Radio France -

Un maximum de bonnes réponses pour un maximum de points.

Pour gagner ce vélo de ville pour homme et ses équipements, jouez sur France Bleu Périgord au Dordogne Poursuite, votre grand quizz, du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020, tous les jours entre 11h et midi.