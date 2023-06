Gagnez votre virée au Parc Asterix !

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi , quatre candidats s’affrontent dans un quiz de culture générale. Le meilleur des quatre se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le jour de la grande finale, les quatre joueurs sélectionnés durant la semaine se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau… Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 ou vous inscrire via le formulaire ci-dessous. Un tirage au sort à lieu avant chaque émission.

Remportez votre journée au Parc Asterix

Cette semaine, France Bleu Picardie vous offre 4 entrées pour le Parc Asterix. Situé à Plailly, au sud de l'Oise, le célèbre parc à l'univers gaulois accueille chaque année plus de 2,5 millions de visiteurs. Le succès du parc est plus que justifié : comment ne pas trouver chaussure à son pied parmi la diversité des attractions proposées. Il y en a aussi bien pour les enfants friands de découvertes que les adultes amoureux de sensations fortes.

Vivez le Festival Toutatis en famille... et avec des amis gaulois ! - Parc Asterix

Les adultes trouverons des montagnes russes palpitantes comme "Tonnerre de Zeus" et "Goudurix", des attractions aquatiques rafraîchissantes comme "Grand Splatch" et "OzIris", et les plus jeunes profiteront des manèges familiaux, des spectacles interactifs... et ils pourront même rencontrer les personnages emblématiques de la bande dessinée.

La nouveauté 2023 : Le Festival Toutatis

Depuis sa réouverture en avril, le parc accueille un tout nouvel espace : Le Festival Toutatis. Ce nouvel espace dédié au dieu gaulois s'étend sur 3 hectares et comprend une aire de jeu, réservée aux 3-10 ans : L'Aire de jeu du Sanglier d'Or. Les jeunes aventuriers peuvent s'amuser sur les nombreuses attractions : parcours d’obstacles, toboggans, tunnels, filet d’escalade, jeux d’équilibre et passerelles géantes…

Participez au Festival Toutatis ! - S. Cambon - Parc Asterix

Mais au milieu de toutes ces nouveautés, les adultes ne sont pas oubliés... en particulier les amoureux de sensations fortes. Au cœur du festival, la montagne russe Toutatis ! La plus rapide de France. Jetez donc un œil à la vidéo ci-dessous, ça vous donnera un aperçu (et peut-être quelques frissons).

TOUTATIS – Première vidéo On-ride (POV) – Parc Astérix 2023

France Bleu Picardie passe la journée au Parc.

Le 5 mai dernier, France Bleu Picardie s'est invité dans les coulisses du parc gaulois. Revivez cette journée pleine de découvertes et de rencontres ! France Bleu Picardie s'invite au Parc Asterix

Sébastien RETAILLEAU, Directeur Général Adjoint en charge de l’Exploitation du Parc Astérix © Radio France - Florian Dubois

Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dès maintenant !