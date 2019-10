Gagnez votre visite de La Cité de la Mer à Cherbourg en famille

Caen, France

A l'occasion du premier forum de La Cité de la Mer, Au nom de la mer, France Bleu Normandie vous propose d'aller visiter La Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin.

Installée dans l'ancienne gare maritime, chargée d'histoire, La Cité de la Mer est un espace consacré au monde marin exceptionnel. La nouvelle exposition, "L'océan du futur" vous propose de découvrir le dernier territoire sauvage de la planète : l'océan. Vous parcourrez une exposition interactive sur trois niveaux conçue pour une totale immersion dans le monde aquatique. Vous admirerez la faune et la flore dans dix-sept aquariums dont le magnifique aquarium abyssal de plus de dix mètres de profondeur. Petits et grands pourront toucher des poissons étonnants.

Vous ne partirez pas sans la visite du Redoutable, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin, le plus grand sous-marin visitable au monde.

En savoir plus sur tous les espaces de La Cité de la Mer

Gagner vos invitations à La Cité de la Mer

France Bleu Normandie vous offre votre séjour à Cherbourg-en-Cotentin. Inscrivez-vous au tirage au sort entre le lundi 7 et le vendredi 11 octobre à midi. Le tirage au sort sera effectué le vendredi.

A gagner : 4 entrées pour La Cité de la Mer et une nuitée dans la maison d’hôtes Les Lilas à Cherbourg (chambre familiale 2 adultes + 2 enfants, petit-déjeuner inclus,taxes de séjour inclus)