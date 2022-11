Gagnez votre visite en avant première de la nouvelle Exposition à l'envol des pionners le 17 décembre 2022

À partir du samedi 17 décembre 2022, à travers un dispositif muséologique original, Pierre Georges Latécoère, pionnier de l’aéronautique, « revient » grâce à cette nouvelle exposition sur le site de Montaudran, à Toulouse, qu’il a créé il y a plus de 100 ans… Son objectif ? Partager son expérience d’entrepreneur visionnaire et aider les visiteurs à relever les défis aéronautiques d’aujourd’hui.

L’Envol des Pionniers propose une nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre Georges Latécoère, initiateur de la grande histoire de l’aviation à Toulouse. Plus d’un siècle après la construction de la première usine d’aviation à Toulouse, dans le quartier de Montaudran, Pierre Georges Latécoère revient sur l’emplacement de son site de montage, sur les lieux-mêmes de L’Envol des Pionniers. Par l’intermédiaire de mises en scène et de reconstitutions, l’exposition dévoile aux visiteurs le parcours de Pierre Georges Latécoère et partage avec eux son expérience d’entrepreneur visionnaire des années 1920.

A l’occasion du lancement de l’exposition, L’Envol des Pionniers vous propose un week-end portes ouvertes gratuit les 17 et 18 décembre.

