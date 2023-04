Gagnez votre visite guidée de l'expo FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 9 au dimanche 16 avril 2023 votre catalogue et la visite guidée de l'exposition FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE

Démêler le vrai du faux

Exposition Fake News 2 - La condition publique

Il y aurait en abondance, dans le monde, des artistes et des œuvres qui nous parlent des fake news – ces créations intentionnelles de fausses nouvelles. Au point que l’on pourrait en faire une exposition. En êtes-vous certains ? Et si tout cela n’était finalement que fiction, que mensonge…

Après une première occurrence visible de mai 2021 à janvier 2022 à Paris, La Fondation groupe EDF s’associe à La Condition Publique pour en proposer une deuxième version : FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE. Enrichie de nouvelles œuvres, elle propose d’autres possibilités de lecture du sujet, toujours autant d’actualité en 2023.

Cette exposition invite à questionner son propre rapport à l’information, à la vérité et à la tromperie, à l’identité, à l’Histoire et à l’actualité, aux médias et à internet comme aux réseaux sociaux. Par le prisme de leurs regards, les artistes font un pas de côté par rapport au réel, nous invitant ainsi à considérer la frontière, si fine, entre le « vrai » et le « faux ».

Exposition Fake News 2 - Julien Pitinome - La condition publique

