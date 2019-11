Gagnez votre visite VIP en famille du Sentiers des Lanternes à Metz

Vivez la magie de Noël à Metz et visitez le Sentier des Lanternes en famille. France Bleu Lorraine vous offre votre accès VIP.

Le Sentier des Lanternes ouvre ses portes au public au jardin Fabert, du samedi 23 novembre au 29 décembre 2019, tous les jours, de 17h à 20h (21h les vendredis et samedis). Véritable « vitrine » des Noëls de Moselle, le sentier met en scène cette année 400 lanternes dans une scénographie qui célèbre les traditions de Noël.

Un parcours en trois temps vous attend :

le temps de l’Avent, une sorte de mise en bouche aux saveurs de pains d’épices et de petits gâteaux de Noël. On découvre sur la partie centrale du sentier sucres d’orge, guirlandes de mannele et de bredele, maison de pain d’épice et autres sucreries en lanternes…

le temps de la Saint-Nicolas, avec la présence du saint patron des écoliers sur son âne … et du père fouettard !

le temps de Noël, avec son sapin, ses lutins, sa montagne de cadeau et bien sûr le Père Noël. Et dans le Moulin des Thermes, la salle à manger du Père Noël toute en lanternes, l’univers de casse-noisettes et une nouvelle ambiance musicale, créée par l’artiste Mélanie Gerber, attendent petits et grands. Et pour finir, un clin d’œil est rendu au Centre International d’Art Verrier de Meisenthal, avec un souffleur de verre et quelques boules de noël de la ligne contemporaines… en lanternes.

Partez à la chasse au trésor dans le Sentier des Lanternes, avec indices, jeux, énigmes… en chargeant l’application "En quête de Moselle" disponible sur smartphone ou tablette. Quatre personnages, Saint Nicolas, le Père Noël, dame Hiver et Aurore, de bons esprits nommés «Les Etincelants», invitent les enquêteurs à les aider à résoudre des énigmes ! A la clé, le conte reconstitué des Etincelants et des petits badges à l’effigie des personnages sont à gagner.

Cette année encore, le Département de la Moselle allie féerie et solidarité en proposant à la vente, à l’entrée du Sentier des Lanternes, des petits lumignons en forme d’ourson, au profit des Restos du Cœur.

