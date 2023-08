Gagnez votre vos invitations pour "Bière à Lille" et votre carte cahsless avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. Du dimanche 27 aout au dimanche 3 septembre, gagnez vos invitations pour le week-end de clôture de "Bière à Lille" les 23 et 24 septembre 23 au Grand Palais de Lille avec Le Club des Auditeurs

100 brasseurs dans un seul lieu

Du dimanche 27 aout au dimanche 3 septembre, gagnez vos entrées et 20€ de crédit en carte cashless par invitation pour le week-end de clôture de "Bière à Lille" les 23 et 24 septembre 23 au Grand Palais de Lille avec Le Club des Auditeurs

Biere à lille affiche

Après cinq éditions riches en événements, le BAL s’est fait une place dans la cour des grands pour devenir incontournable. L’année 2022 était marquée par plusieurs nouveautés et un week-end de clôture digne de ce nom avec plus de 100 brasseries présentes, des chefs et un grand concert événement au Zénith de Lille.

Festival Bière à Lille - Édition 2022

Pour gagnez , Il suffit de participer au tirage au sort: