Gagnez votre week-end à l'île de Ré, à l'hôtel les Grenettes, lors de la finale du dimanche 27 février !

Un séjour à l'île de Ré, dans un cadre idyllique et agréable, ça vous tente ? L'hôtel les Grenettes, récemment rénové et situé à quelques centaines seulement de la mer, vous offre votre week-end à l'occasion de la finale du dimanche 27 février !

Se rendre en Charente-Maritime lorsque les beaux jours arrivent, c'est la garantie de profiter pleinement de l'océan et du beau temps général. Et c'est encore mieux quand ce séjour a lieu dans un endroit reposant, élégant et moderne.

Établissement rénové en 2021, l'hôtel les Grenettes vous accueille dans un lieu aussi élégant que confortable mêlant habilement modernité et calme. L'hôtel, situé à proximité immédiate de la mer, offre à ses clients tout ce que l'on peut attendre d'un hôtel haut-de-gamme, comme des chambres contemporaines très confortables, un petit déjeuner et un dîner gourmands et complets, sans oublier une vue imprenable sur les plages de l'île de Ré ; ces dernières étant par ailleurs parmi les plus jolies de la Côte.

En outre; les clients ont accès à une palette de prestations disponibles : comme les terrains sportifs (tennis, volley), la piscine ou encore la location de vélo.

La confortable terrasse d'une chambre de l'hôtel ls Grenettes, sous les rayons du soleil de Charente-Maritime - © Hôtel les Grenettes

France Bleu Champagne-Ardenne a donc décidé de vous proposer de découvrir cet hôtel grâce à la finale du 5/5 qui aura lieu le dimanche 27 février prochain.

Le week-end à l'île de Ré comprend une nuit, un dîner et un petit déjeuner.

Le dépaysement et le repos seront donc au programme pour l'heureux gagnant et son accompagnant !

Pour tenter votre chance...

Pour repartir avec ce week-end à l'île de Ré à l'hôtel les Grenettes, jouez au 5/5 du lundi au vendredi, en appelant le 0.809.400.500 (prix d'un appel local) afin de gagner votre sélection pour la finale du dimanche 27 février !

Bonne chance à tous !