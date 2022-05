Gagnez votre week-end au Crotoy en écoutant France Bleu Picardie cette semaine

Plaisir et détente au Crotoy, c'est le programme du week-end que France Bleu Picardie vous offre cette semaine à l'occasion du festival "Les marées d'humour" les 26, 27 et 28 Mai.

Resto, dodo et patrimoine

Au programme de votre week-end en baie de Somme, la découverte des meilleures adresses du Crotoy :

Un dîner pour 2 à "L'Auberge de la Marine" . 2 menus "Baie marine" conçus selon l'inspiration du chef avec des produits locaux et de saison

. 2 menus "Baie marine" conçus selon l'inspiration du chef avec des produits locaux et de saison Une nuit en chambre d'hôtes "O Mylle douceurs" en plein coeur du Crotoy

en plein coeur du Crotoy Une visite guidée de la commune

de la commune Vos billets pour une balade à bord du "Petit train de la baie de Somme"

Un séjour d'une valeur de 300 euros.

Pour gagner, écoutez France Bleu Picardie cette semaine !

Votre fidélité à la première radio de la Somme récompensée ! Ecoutez France Bleu Picardie et ne restez jamais loin de votre téléphone : tous les participants de tous les jeux du 21 au 27 Mai sont automatiquement inscrits pour le grand tirage du vendredi 27 Mai à 8h40. Alors bonne chance à tous !

"Les marées d'humour" : 3 jours de rire au Crotoy avec le duo Eric & Quentin

France Bleu Picardie, partenaire de la 1ère édition du festival "Les marées d'humour" sur 26 au 28 Mai au Crotoy. Découvrez les nouveaux talents du rire lors de 2 soirées "Comedy club" orchestrées par le duo Eric & Quentin les 26 et 27 Mai. Et le samedi 28 Mai, spectacle de clôture avec le nouveau show d'Eric & Quentin "On ne peut plus rien rire". Eric & Quentin qui seront les invités de France Bleu picardie le lundi 23 Mai à 7h40.