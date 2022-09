Gagnez votre week-end dans les cabanes perchées du Domaine de Campagnac à Carsac-Aillac

Jouez au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord et profitez d'une nuit pour deux dans une cabane perchée du Domaine de Campagnac à Carsac-Aillac, avec le panier gourmand pour votre dîner, le petit-déjeuner et le jacuzzi privatif de la cabane.

Passez un week-end inoubliable dans une cabane perchée en Périgord Noir, entre détente et romantisme, dans ce domaine 4 étoiles. Une nuitée pour deux d'une valeur de 430€, dans une chambre insolite, charmante, avec penderie, climatisation ou chauffage selon la saison, sèche-cheveux, écran TV plat, coin repas, Wi-fi, salle de bain privative, douche à l'talienne, terrasse, parking privé, réfrigérateur, machine à café, sans oublier le jacuzzi privé, l'accès à la piscine chauffée jusqu'à mi-octobre, votre panier gourmand pour le dîner, et le petit-déjeuner !

Un cadeau à utiliser entre le 12 septembre et le 13 novembre 2022, en semaine, week-end ou même pendant les vacances de la Toussaint. La réservation auprès du domaine de Campagnac est obligatoire.

L'une des chambre des cabanes perchées du Domaine de Campagnac - Isa & Pascal Marsauche

Jouez au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord

Tentez votre chance, cette semaine sur France Bleu Périgord, entre le 5 et le 9 septembre 2022, à partir de 11h et jusqu'à midi. Quatre candidats répondent chaque jour à un maximum de questions de culture générale, et de connaissances périgourdines. Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous vous inscrivez pour le grand tirage du vendredi à 11h50 … et vous avez alors toutes vos chances de gagner ce séjour de rêve !

Tous les jours, vous pourrez aussi gagner le cadeau quotidien, si vous marquez un maximum de points.

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer !