Gagnez votre week-end découverte Calais La Plage avec le Club des auditeurs

Gagnez votre week-end Calais La Plage pour 2 adultes et 2 enfants

Du dimanche 4 au dimanche 11 juin 2023, gagnez votre Week end Calais La Plage pour 2 adultes et 2 enfants

Hotel de ville de Calais - Ville de Calais

Embrasser l’horizon depuis le Beffroi de l’hôtel de Ville, monter tout en haut du phare de Calais et apercevoir les côtes anglaises, courir sur la plage et rencontrer le Dragon de Calais, toucher LA dentelle de (vraie) princesse tissée ici et profiter d’une pause gastronomique dans un bon restaurant, c’est le séjour inoubliable que nous vous offrons pour votre tribu !

Vous logerez à l’Hôtel 4* Holiday Inn de Calais, idéalement situé à proximité de toutes les activités dont vous pourrez partager en famille.

Destination Calais Côte d'Opale

Le séjour comprend :

1 nuitée avec petit déjeuner inclus à l’hôtel Holiday Inn de Calais ou équivalent selon disponibilité (base chambre familiale pour 2 adultes et 2 enfants) _ valeur 200€ (base haute saison)

1 repas pour quatre personnes _ sous la forme d’un bon cadeau d’une valeur de 100€ à valoir chez un restaurant partenaire (au choix au moment de la réservation)

Activités pour 4 personnes

o 2 billets adultes +2 billets enfants ( -12 ans) _Dragon de Calais (valeur 34 €)

o Pass famille au Phare (valeur 12€)

o 2 billets adultes +2 billets enfants _Beffroi (valeur 19€)

o 2 billets adultes +2 billets enfants Cité de la Dentelle pour l'exposition Yves St Laurent (valeur 20€)

o Musée des Beaux-Arts (gratuit)

o Pass famille au musée de Mémoire (valeur 16€)

Valeur totale activité : 100€ Valeur total séjour : 400€

Valable jusqu’ au 31 mai 2024 , sur réservation préalable auprès du service commercial de l’Office de Tourisme Calais Côte d’Opale et sous réserve de disponibilité à la date souhaitée.

Le Phare de Calais - Olivier Leclercq - Calais Tourisme

