Gagnez votre week-end détente pour 2 près du Lac du Der, lors de la grande finale du samedi 30 octobre !

Rien de mieux qu'un week-end de détente pour se reposer et revenir plus en forme que jamais ! Grâce à France Bleu Champagne-Ardenne, vous pourrez découvrir les chambres d'hôtes les Wyllos et profiter du calme des lieux, mais aussi du spa.