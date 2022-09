Gagnez votre week-end en famille pour 4 personnes, au Parc du Petit Prince grâce au Bouchon en Or !

Le Bouchon en Or continue de proposer de magnifiques cadeaux, alors que l'été est déjà fini ! Cette fois-ci, c'est un week-end en famille pour 4 personnes au Parc du Petit Prince. De quoi passer un excellent moment, entre attractions et animaux à découvrir !

Le Parc du Petit Prince tire son nom du héros du célèbre ouvrage de l'aviateur et écrivain Saint-Exupéry. Et c'est, dans le cas présent qui nous occupe ici, un parc d'attractions situé en Alsace, et plus précisément dans le Haut-Rhin.

Il s'agit du parc dont la maxime Fais de ta vie, un rêve, montre bien que les rêves et le bonheur sont des éléments importants et que le parc compte bien faire rêver ses clients.

Attractions et animaux

Les attractions, nombreuses, plairont autant aux petits qu'aux grands : prenez de la hauteur avec le Ballon du roi, foncez à 100 à l'heure avec le Serpent, échappez-vous du Labyrinthe de la fontaine ou revoyez votre géographie de manière interactive avec Courrier sud !

Les visiteurs pourront aussi, en baladant dans le parc, apercevoir des moutons, des poules, des chèvres... et assister à un formidable spectacle avec les animaux du conte : un véritable ballet aérien et terrestre qui saura émerveiller les enfants comme leurs parents !

Le Parc du petit Prince fêtera Halloween 2022 comme il se doit ! Et si vous étiez de la fête ? - © Michel Caumes

Et, à l'approche d'Halloween, c'est le moment idéal pour se retrouver en famille dans ce lieu qui sera transformé pour l'occasion !

Toutes les infos pratiques, des tarifs aux attractions en passant par la restauration notamment, sont à retrouver sur le site Internet du Parc du Petit Prince.

Un beau cadeau

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de gagner un week-end en famille, pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), lors du Bouchon en Or. Jouez chaque jour de la semaine, entre 11 heures et midi : tirez les bouchons et si le Bouchon en Or est sélectionné, répondez à la question posée et repartez avec votre week-end en famille au Parc du petit Prince.

Pour participer, c'est le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) qu'il vous faudra composer !

Bonne chance à tous !