Gagnez votre week-end en gîte à la Cité des Electriciens avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 7 au dimanche 14 mai 2023 un séjour pour 4 personnes dans le gîte "Alice" au cœur de la cité des électriciens de Bruay-La-Buissière

A l'occasion du festival "Vacances à Gardincour!", dormez dans le plus ancien coron de France.

Du dimanche 7 au dimanche 14 mai 2023, si vous êtes membre du Club des Auditeurs de France Bleu Nord, vous avez la possibilité de gagner votre week-end (3 nuits) dans le gîte Alice à la cité des électriciens.

le Gîte Alice à la cité des électriciens - Studio B. Helle

Niché dans le plus ancien coron du Bassin minier reconnu par l’UNESCO, le gîte chez Alice est idéal pour les familles ou les groupes d’amis de 4 personnes. Décoré dans un style rétro aux accents design, le gîte chez Alice vous fait remonter le temps, quelque part entre les années 50 et 70 !

Vous partagerez votre espace de vie avec de véritables œuvres d’art et vous pourrez profiter pleinement de la vie au coron : visiter des expositions, rencontrer les artistes en résidence, participer à des ateliers, profiter des jardins ou encore chiller au sauna !

Cité des électriciens - Studio B Helle

Pour tenter votre chance, participez au tirage au sort:

"Vacances à Gardincour!", le festival décalé du bassin minier.

Le festival décalé du Bassin minier

18 > 29 mai 2023

Gratuit pour toute la famille

Pendant une petite quinzaine de jours, à deux pas de la maison, pour tous,

c’est « Vacances à Gardincour ! » .

Plus long qu’un pont, plus festif qu’un après-midi chez mémé, du jeudi 18 mai au lundi 29 mai,

la Cité des Électriciens vous offre le plus mémorable des congés ! Une parade de géants, des fanfares, des majorettes, des spectacles qui donnent le sourire, des activités dans tous les sens et des expositions aussi étonnantes qu’émouvantes…

C’est gratuit, ça change les idées, c’est bon enfant : c’est « Vacances à Gardincour ! »