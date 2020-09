Gagnez votre week end VIP pour 2 personnes a l'occasion du Festival de cinéma des Villes Soeurs

Cette semaine dans le Normandie quiz, jouez avec Pascal vaillant et gagnez votre week end privilégié pour deux personnes, a l'occasion de la 3e édition du Festival du Film des Villes Sœurs (Eu - Mers Les Bains - Le Tréport), Mode, Costume & Cinéma

Jouez cette semaine au Normandie Quiz sur France Bleu entre 11h et midi avec Pascal vaillant et tentez de gagner votre week end VIP à l'occasion de la 3eme édition Festival du film des villes Sœurs, Eu, Mers Les Bains, Le Tréport.

Au programme votre nuit pour 2 personnes à la Villa Marine du Tréport,

Votre déjeuner ou diner à la Villa Marine,

2 Pass pour toutes les séances et projections,

Et 2 places pour la cérémonie de clôture, en présence du jury et de sa présidente, cette année, la chanteuse et comédienne LIO.

Pendant cette soirée, vous pourrez découvrir le documentaire House of Cardin. Des millions de personnes connaissent le logo et la signature emblématique de Pierre Cardin. Mais peu de personnes connaissent l’homme derrière le créateur. Quel est l’histoire de ce couturier légendaire ?

PIERRE CARDIN a révolutionné la mode aussi bien la Haute Couture, le prêt-à-porter que le design aux quatre coins du monde. Fort des archives de la maison CARDIN et des témoignages d’icônes - Jean-Paul Gautier, Sharon Stone, Philippe Stark - une immersion dans l’esprit d’un génie et dans l’histoire du “ Dernier Empereur ”.

Bonne chance à tous.