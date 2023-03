Gagnez votre weekend à deux au Domaine de Roiffé

C'est dans cette commune rurale du Poitou, non loin du Val de Loire que se trouve le Domaine de Roiffé et c'est là que nous vous invitons pour 2 jours au grand air au contact du centre équestre, près du terrain de golf. Tranquillité et arbres qui affichent 200 ans d'existence, vous serez accueillis tous les deux par un dîner au restaurant l'Alcôve.

La terrasse du restaurant l'Alcôve. - Christophe Gagneux/PIXIM

Votre nuit se passera dans une chambre dite supérieure (avec baignoire) et vous prendrez votre petit déjeuner sur place. En saison vous aurez accès à la piscine.

Pour jouer et gagner votre séjour au Domaine de Roiffé rendez-vous à onze heures sur France Bleu Poitou. Quatre questions concernant le Poitou, le Domaine de Roiffé et l'actualité au sens le plus large et parfois le plus étonnant vous seront posées. Le mieux est de faire un sans faute, ainsi vous accédez à la manche thématique qui est le graal pour gagner ce weekend en amoureux (de la nature).

C'est là que vous serez initiés au brassage de la bière. - Christophe Gagneux/PIXIM

Une dernière chose : votre séjour sera agrémenté d'une séance dans la brasserie du site qui vous permettra de repartir avec la bière que vous aurez travaillée de vos mains. On Joue Ensemble à onze heures sur France Bleu Poitou pour vous inviter à découvrir ou redécouvrir un lieu plein de charme.