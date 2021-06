Gourmandises et sensations pour la Fête des pères!

Même si vous n'êtes plus l'enfant d'autrefois, votre père a toujours une place particulière dans votre cœur. Combien de fois vous a-t-il remonté le moral, conseillé ou tout simplement fait rire? Grâce à France Bleu La Rochelle, gâtez-le, à l'occasion de la Fête des Pères.

Du 14 au 20 juin, écoutez France Bleu La Rochelle, jouez avec tout au long de la journée pour lui faire plaisir

Votre papa est un gourmet?

Un beau panier gourmand pour lui faire plaisir ! - Produits en Nouvelle Aquitaine

Produit en Nouvelle-Aquitaine vous offre votre panier gourmand de Délice de Poitou-Charentes . PRODUIT EN NOUVELLE-AQUITAINE, une marque collective qui s’engage en faveur du« local, sûr et durable ». Des produits fabriqués dans les territoires de Nouvelle-Aquitaine par des entreprises responsables. Chaque panier est composé de :

Les Confitures du Clocher est une entreprise familiale, basée à Ars-en-Ré sur l’Île de Ré, qui élabore des confitures, pâtes de fruits et gelées. En 2018, l’établissement a été élu « meilleur confiturier de France ».

est une entreprise familiale, basée à Ars-en-Ré sur l’Île de Ré, qui élabore des confitures, pâtes de fruits et gelées. En 2018, l’établissement a été élu « meilleur confiturier de France ». Ile de Ré Chocola t fabrique de façon artisanale, des chocolats et des caramels dans ses deux ateliers de fabrication situés à Saint-Martin de Ré et à la Rochelle.

t fabrique de façon artisanale, des chocolats et des caramels dans ses deux ateliers de fabrication situés à Saint-Martin de Ré et à la Rochelle. Lise Baccara , basée à Pons en Charente-Maritime, élabore des recettes inédites d’apéritifs et de liqueurs. La maison est régulièrement récompensée à travers le monde en Chine, à Hong-Kong et dernièrement en France ainsi qu’à Miami.

, basée à Pons en Charente-Maritime, élabore des recettes inédites d’apéritifs et de liqueurs. La maison est régulièrement récompensée à travers le monde en Chine, à Hong-Kong et dernièrement en France ainsi qu’à Miami. Les P’tits Amoureux, basé à Ardin dans les Deux-Sèvres, fabrique des biscuits et desserts dans le respect des gestes pâtissiers et des recettes traditionnelles du Poitou. Les produits sont confectionnés avec des ingrédients de qualité garantis « sans conservateur » et « sans additif ».

Croquez toute une région !

Votre papa se rêve pilote de course?

Les kart drnières générations - Circuit de Haute-Saintonge

France Bleu La Rochelle vous emmène sur le circuit de Haute-Saintongeà La Génétouze en Charente-Maritime. Chez les Beltoise on est pilote de père en fils. Et c'est Julien qui vous transmets sa passion sur cette piste de kart. Sur plus d'1 km de piste, ressentez tout le plaisir d’enchaîner courbes et accélérations à bord de la dernière génération de Kart : le SR 5.

Avez-vous déjà osé le bouquet de fleurs?

Il est temps de se débarrasser de ce préjugé selon lequel les fleurs ne seraient bonnes que pour les femmes. N’hésitez plus et offrez un beau bouquet pour la fête des pères. Nul doute que le surprise fera son petit effet. Les fleuristes de Fleur'o'Naturel à La Rochelle et Royan seront là pour vous aider à composer votre bouquet d'une valeur de 40 euros.

Comment jouer?

Pour remporter l'un de ses beaux cadeaux, écoutez France Bleu La Rochelle et jouez du lundi 14 au vendredi 20 juin entre 11h et midi au Benaize Quiz et au Mix'tère à 16h20 au 05.46.50.67.68, le numéro jeu de France la Rochelle.