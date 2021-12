Grand jeu de Noël : France Bleu Gironde dépose une Nintendo Switch au pied de votre sapin !

Dernière ligne droite avant Noël et les cadeaux au pied du sapin. Pour fêter cela comme il se doit, le grand jeu de Noël de France Bleu Gironde continue de vous couvrir de cadeaux. Attention, ne ratez pas votre (dernière) chance ! Du 18 au 24 décembre 2021, jouez aux jeux sur France Bleu Gironde pour tenter de gagner une magnifique console de Jeu Nintendo Switch.

Envie de jouer ?

France Bleu Gironde fête Noël avec vous et met en jeu la console la plus populaire et polyvalente du moment, à la fois console nomade et console de salon. Pour jouer où vous voulez et quand vous voulez ! Il ne vous reste plus qu'à choisir vos jeux. Pour remporter cette Nintendo Switch d’une valeur de 350€, écoutez attentivement France Bleu Gironde, du samedi 18 au vendredi 24 décembre 2021 !

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance et repartir avec cette console incontournable, il vous suffit de participer à un des jeux proposés tout au long de la journée* sur France Bleu Gironde. Vous jouez et passez à l'antenne ? A vous votre ticket pour le grand tirage qui départagera tous les gagnants de la semaine ! Fin du suspense le vendredi 24 décembre à 17h50 pour savoir qui remportera cette console Nintendo Switch, joli cadeau de Noël.

Bonne chance et joyeuses fêtes de fin d'année !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

* la semaine entre 6h et 12h et entre 16h et 19h et le week-end entre 7h et 12h