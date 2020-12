Grand jeu de Noël : France Bleu Gironde vous offre un Cookeo Moulinex !

Du 28 décembre au 1 janvier à 7h20 et 17h20, participez au « Plus ou moins, spécial Noël » sur France Bleu Gironde et tentez de gagner un Cookeo Moulinex.

Des envies gourmandes ?

Nous avons le robot qu’il vous faut ! Du lundi 28 décembre au vendredi 1 janvier 2021, participez au « Plus ou moins, spécial Noël » sur France Bleu Gironde à 7h20, 8h20 et 17h20, qualifiez-vous pour le grand tirage au sort (*) et repartez avec un splendide Cookeo Moulinex d’une valeur de 200 euros. Un robot simple et pratique qui va vous permettre de réparer tous vos plats au quotidien (pour 2, 4 ou 6 convives) en un temps record grâce à sa cuisson sous pression. Vous êtes pressé, débordé ou chargé de nourrir toute la famille ou simplement en manque d’idées ? Le Cookeo va vous simplifier la vie !

Vous cliquez, il cuisine !

Le Cookéo Moulinex 150 est un cuiseur intelligent et tactile qui se transforme aussi en assistant de cuisine personnel, grâce à 150 recettes préprogrammées pour des repas faciles, savoureux et rapides. Vous sélectionnez celui qui vous fait envie, en quelques clics, Cookeo vous accompagne pas-à-pas dans la réalisation de toutes vos recettes préférées, pour un résultat toujours réussi ! Le Cookeo vous propose 6 modes de cuisson (vapeur, dorer, mijoter, réchauffer ou maintient au chaud). Le petit plus : Suivez la cuisson à distance depuis votre smartphone ou tablette sur une application dédiée sans oublier toute une gamme d’accessoires.

(*) Tirage au sort, vendredi 1 janvier 2021 à 18h20 en direct sur France Bleu Gironde